



Итальянские овчарки охраняют рождественских индеек в Англии

Фермер Джордж Форд из Благдона с августа по декабрь использует двух овчарок породы маремма (Медведя и Холли), для охраны 600 индеек, выращиваемых в свободном выгуле.



Мистер Форд сказал: "Когда Медведь был щенком, он играл и пытался взять птицу в рот, но теперь мы можем оставлять его с ними на весь день и ночь".



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Он добавил, что без собак он не смог бы разводить индеек на улице.



По словам Форда, большая белая пушистая маремма была выведена как собака для охраны домашнего скота.



"Это итальянская порода собак для охраны овец, поэтому они выведены для жизни в Альпах с отарами овец, чтобы защищать их от волков и медведей", - сказал он.



"Медведь большой, он весит около 50 килограммов и в три-четыре раза больше лисицы, поэтому он является настоящим сдерживающим фактором для лисиц, барсуков и других хищников".

