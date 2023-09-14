



Итальянская компания представила уникальный суперкар – видео

Итальянская компания Ares Modena представила новый суперкар S1 Gullwing. Модель отличается уникальным дизайном и сделана на базе на Chevrolet Corvette C8. Об этом сообщает Тop Gear.



Автомобиль имеет необычные фары, несколько воздухозаборников на бампере и карбоновый сплиттер. Сзади есть узкие фонари, объединенные в один блок. Выхлопные патрубки выходят из моторного отсека.



Но самой главной особенностью Ares S1 Gullwing является дверь в стиле “крыло чайки”, которая открывается вверх. Разработчики отмечают, что это упрощает высадку и посадку водителя и его пассажира в узком пространстве.



Суперкар оснащен 6,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 600 л.с. и 640 Нм крутящего момента, а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.



До 100 км/ч он разгоняется за 3 секунды. Максимальная скорость – 296 км/ч.



Кузов изготовлен вручную из углеродного волокна, поэтому вес суперкара составляет всего 1380 кг.

