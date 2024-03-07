



Испанские солдаты меняют пол на женский ради льгот и высокой зарплаты



Сорок один военнослужащий-мужчина в испанском городе Сеута, расположенном на севере Африки, принял радикальное решение изменить свой пол в официальных документах с мужского на женский с тех пор, как в марте 2023 года был принят так называемый "Ley-de-Trans" или "Закон о транссексуалах".



Из всех мужчин Сеуты, сменивших свою личность, только четверо также юридически изменили свое имя.



Большинство солдат, ставших теперь женщинами, сохранили все остальные аспекты мужские жизни, включая мужские гениталии, сексуальность и даже волосы на лице.



"Внешне я чувствую себя гетеросексуальным мужчиной, но внутри я лесбиянка", - сказал капрал Роберто Пердигонес в интервью испанской газете El Español. "И именно последнее имеет значение. Именно поэтому я сделала юридическое изменение и стала женщиной".



Пердигонес говорит, что его побудили сменить пол из-за "позитивной дискриминации", и с тех пор он получил 15-процентное повышение зарплаты.



"За то, что я сменил пол, мне сказали, что моя пенсия выросла, потому что женщины получают больше, чтобы компенсировать неравенство. Я также получаю на 15 процентов больше зарплаты за то, что являюсь матерью", - добавил он.



Армейскому капралу даже выделили персональную ванную комнату, потому что он не хотел делить ее ни с одним из биологических полов.



"У меня даже есть отдельная комната в казарме, полностью для себя, с отдельной ванной. Это потому, что я не могу быть с мужчинами, поскольку я женщина, и я не считаю уместным быть с биологическими женщинами из уважения к ним", - сказал Пердигонес.