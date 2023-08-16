



Иранский режиссер приговорен к тюремному заключению за показ фильма в Каннах

Тегеранский суд приговорил известного режиссера Саида Рустаи к шести месяцам тюремного заключения за показ его фильма "Братья Лейлы" на Каннском кинофестивале в 2022 году, сообщили во вторник иранские СМИ.



В полнометражном фильме "Братья Лейлы" рассказывается о бедной семье, находящейся на грани распада в Иране, погрязшем в глубоком экономическом кризисе.



По словам властей, он был запрещен в Иране с момента его выпуска в прошлом году за "нарушение правил путем участия без разрешения… в Каннах, а затем в Мюнхене".



"Революционный суд Тегерана приговорил режиссера и продюсера фильма "Братья Лейлы" Саида Рустаи и Джавада Норузбейги к шести месяцам тюремного заключения", — сообщила ежедневная газета Etemad.



Рустаи и Норузбейги были признаны виновными в "содействии пропаганде оппозиции против исламской системы" в Иране.



Cуд постановил, что два режиссера отбудут только одну двадцатую часть срока, или около девяти дней, а остальная предусматривает период отстранение на 5 лет, во врем которого подсудимые должны воздержаться от деятельности, связанной с совершенным преступлением, и не общаться с людьми, активно работающими в киноиндустрии.



