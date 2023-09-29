



Instagram, Facebook и WhatsApp: Платформы Meta получат ИИ с множеством функций

Компания Meta объявила 27 сентября о выпуске новой системы искусственного интеллекта, которую она объединит со своими соцсетями. Известно, что Meta AI, в основе которого лежит чатбот, появится в WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, смартчках Ray-Ban и гарнитуре Quest 3.



Meta AI – это новый ассистент, с которым пользователь сможет взаимодействовать с помощью подсказок и запросов на естественном языке. ШИ построен на собственной модели LLaMA 2 и будет получать информацию из Интернета в режиме реального времени с помощью Microsoft Bing.



Для начала новые инструменты генеративного ИИ позволяют редактировать изображения и создавать стикеры с использованием текстовых подсказок.

Редактирование изображений на базе ИИ будет доступно в Instagram. Пользователи получат возможность изменить фон, внести изменения в стиль картинки, отредактировать ту или иную ее особенность. Например, вы можете дать задание ИИ стилизовать снимок под акварель, превратить его в картину в стиле Пикассо, переместить человека на другой фон, добавить новые элементы или сделать коллаж в стиле журнала . Инструмент изменяет существующее изображение в соответствии с инструкциями.



Meta будет маркировать изображения, созданные с использованием новых инструментов, с помощью специальных меток.

Возможность создавать собственные индивидуальные стикеры появится у Instagram, Facebook, WhatsApp и Messenger. Как и в предыдущем случае, пользователю достаточно описать словами будущий стикер, а ИИ через секунды создаст его для вас. Добавлять такие стикеры можно будет как в Stories, так и посылать в личных сообщениях.



Кроме того, будет добавлен полноценный чат на основе искусственного интеллекта. Он сможет говорить с вами, искать ответы на запросы с помощью поисковика Bing от Microsoft и генерировать те или иные изображения в соответствии с заданными параметрами. Также, Meta AI можно будет вызвать в групповом чате.



Пользователю будет доступен выбор из 28 уникальных ИИ-ассистентов, представляющих собой виртуальные копии разных знаменитостей с разными взглядами на те или иные вопросы, манерой разговора и другими особенностями. Среди них будут Чарли Д'Амелио, Крис Пол, MrBeast и другие. Каждый из них служит основой для персонажа. Например, героиня Амбер, чей аватар очень похож на Пэрис Хилтон, является детективом, раскрывающим преступления; Энджи – любительница фитнеса и сможет дать вам несколько советов на эту тему; Коко – танцовщица; Лорена – эксперт по путешествиям. Интересные истории вам расскажет Мастер подземелья, явно обрисованный из Снупа Догга. Не забыли и о кулинарии, разных видах спорта, аниме, юморе и прочем.



В WhatsApp тоже появится отдельный чат с ботом, с которым вы сможете вести беседу и давать задания, как ChatGPT. Он будет иметь все те же функции, что и в Instagram, включая генерирование изображений и стикеров. Визуально чат с ботом будет отличаться от обычной переписки. Дата запуска пока неизвестна.

Компания ничего не заявила о внедрении ИИ в новую соцсеть Threads.