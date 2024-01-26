



Инопланетяне похитили американца в кукурузном поле

Мужчина из Индианы поделился своим удивительным опытом, утверждая, что его похитили инопланетяне. Возвращаясь домой из университета, он заметил мигающие огни. Предполагая, что это полиция, он остановился, и свет резко исчез. Внезапно начались проблемы с электроникой в его машине, и после нескольких странных событий он обнаружил себя в поле среди кукурузных стеблей.



Он признался: "По сей день я не могу рассказать вам, что на самом деле произошло со мной той ночью. Я знаю только, что не могу придумать никакого правдоподобного объяснения, почему я очнулся в полумиле от своей машины посреди кукурузного поля спустя более трех часов после остановки машины. Я рассказал эту историю только одному человеку - моему дяде".



События остаются необъясненными, вызывая интерес и раздумья в онлайн-сообществе.

Несмотря на сомнения, история получила поддержку и интересное обсуждение на сайте Reddit.