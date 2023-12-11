



Индонезиец собрался жениться в 88-й раз

Кто-то скажет, что Каан больной на голову, однако, давайте узнаем, как случилось, что в 61 год, этот индонезийский фермер (не падишах, фермер), был женат 87 раз.



Его первая свадьба состоялась в 14 лет, жена была старше его на два года. Брак продлился пару лет, после чего пара рассталась. Каан не грустил, нашел себе другую женщину. И…понеслось. Сам мужчина утверждает, что стоял на страже чести своих женщин. Он не хотел, чтобы связь с каждой другой женщиной выглядела интрижкой - это оскорбительно. Но и разводился он тоже самым честным образом, - никому не хотела давать пустых надежд. Не все женщины на развод соглашались, поэтому порой он вступал новый союз, еще будучи женатым. Бывало, что на некоторых женщинах он женился дважды.

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Вот и в этот раз Каан собрался в 88-й раз создать союз с женщиной, которая по сути была его 86-й женой. То ли возраст, то ли мудрость уже…

