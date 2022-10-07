Илон Маск назвал себя "большим фанатом Украины"
Илон Маск назвал себя "большим фанатом Украины, но не Третьей мировой войны".
Такое заявление бизнесмен сделал в ответ на пост в Twitter издания Kyiv Post.
"Ситуация с Маском явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине. Просто остановись, Илон. Это нормально - признать, что ты перестарался в чем-то", - написало издание.
В ответ Илон Маск написал: "Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны".