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Илон Маск назвал себя "большим фанатом Украины"
07.10.2022 14:36 Ольга Белозерова

Илон Маск назвал себя "большим фанатом Украины"

Илон Маск назвал себя "большим фанатом Украины, но не Третьей мировой войны".

Такое заявление бизнесмен сделал в ответ на пост в Twitter издания Kyiv Post.

"Ситуация с Маском явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине. Просто остановись, Илон. Это нормально - признать, что ты перестарался в чем-то", - написало издание.

В ответ Илон Маск написал: "Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны". 

 

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