



Илон Маск назвал себя "большим фанатом Украины"

Илон Маск назвал себя "большим фанатом Украины, но не Третьей мировой войны".



Такое заявление бизнесмен сделал в ответ на пост в Twitter издания Kyiv Post.



"Ситуация с Маском явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине. Просто остановись, Илон. Это нормально - признать, что ты перестарался в чем-то", - написало издание.



В ответ Илон Маск написал: "Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны".



