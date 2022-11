Илон Маск может выпустить свой смартфон

Бизнесмен Илон Маск заявил, что может сделать свой смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений iPhone и Android.



Так Маск прокомментировал пост ведущей Лиз Уилер, предложившей ему такой шаг в ответ на возможное удаление Twitter из крупнейших платформ.



"Я верю в то, что этого не произойдет, однако, да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон", - написал Илон Маск.





I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone