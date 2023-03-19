



Гороскоп на 19 марта: День освобождения от долгов во всех смыслах слова

Воскресенье, 19 марта. Убывающая Луна в Водолее призывает освободиться от долгов во всех смыслах слова "долг".



Свобода как цель становится символом дня и всего весеннего периода – ищите свою свободу, будьте готовы к потерям, так как к некоторым грузам души вы уже привыкли и даже отчасти полюбили их.



Выбросить хлам из жизни, отказаться от общения с людьми, которые тянут вниз, бывает крайне сложно. Но это необходимый этап развития, и его определенно стоит пройти.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Выйти из своего кокона многим представителям знака будет сложно, но это главная задача на ближайшее время. Лучшим способом обрести внутреннюю гармонию и как бы договориться с миром о доброжелательном соседстве станет сближение с природой. Проведите время в живописном уголке, если готовы, отправьтесь в одиночный поход, но не забывайте о собственной безопасности. Созерцайте, дышите свежим воздухом, оставьте дома городской стиль и проведите время у костра в старом теплом свитере. Почувствуйте красоту реки, ветра, оттаявших крон и первые лучи солнца.



Космический совет: сегодня вы – дитя цветов, проведите день наедине с природой.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Это нормально – не иметь ответов на все вопросы, не иметь дорожной карты своей судьбы и не знать точного направления, в котором вы движетесь. Вещи вне вашего контроля присутствуют в вашей жизни, это нужно принять, этому бесполезно сопротивляться. И сейчас время спонтанности и сюрпризов. Лучшее, что вы можете сделать для себя – делать шаг за шагом, любой опыт принимать с благодарностью. Когда дело доходит до межличностных отношений, звезды советуют загладить свою вину там, где это необходимо. Признайте ошибку и начните разговор первым. Добро, что вы дарите миру, вернется сторицей.



Космический совет: на доброту и сострадание вам непременно ответят взаимностью.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Если вы думали о том, чтобы немного похулиганить, но находили множество причин быть серьезным и взрослым, пришло время. Пришло время распустить волосы и танцевать. Смеяться до слез и вытворять безумства. Делать все, чего просит ваше мятежное сердце! Теперь вы становитесь главным героем пьесы, вас назначили на эту роль, от вас ждут невероятного представления. Зрители затаились, не подведите их! Реализуйте свои идеи, доказывайте свою правоту, флиртуйте с симпатичными людьми, говорите честно о своих чувствах. Пора сбросить комплексы до нулевой отметки и позволить себе по-новому определить, как выглядит и ощущается веселье.



Космический совет: время блистать на сцене жизни – ваш выход!



РАК (22 июня – 22 июля)



В вашем общении чувствуется легкость и плавность. Порой в разговоре с новым человеком вам кажется, будто вы знакомы много лет. Вы ощущаете связь со Вселенной, которая преодолевает барьеры пространства и времени. Это только начало удивительного пути! Последний шаг, который вам нужно сделать, самый сложный. Надо стать уязвимыми, открывшись всему миру. Слушайте свое сердце, меняйте жизнь настолько, насколько оно требует – от гардероба до страны проживания. Принимайте и дарите любовь. Это волшебство!



Космический совет: принесите в мир больше радости и красоты, открыв сердце любви.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Этой весной вы возвращаетесь к себе. Заново учитесь доверять собственной интуиции, верить в свои силы, ставить границы там, где это необходимо. Учитесь оберегать себя и радовать, заботиться о душе и теле, мириться с темными сторонами. Вы прекрасны в своей уникальности, но, кажется, позабыли об этом. Верьте, что изобилие – это ваша истинная природа, и что все необходимые ресурсы будут предоставлены Вселенной в нужное время. Впереди долгая дорога, полная открытий. И вы готовы!



Космический совет: найти путь к себе – трудная задача. Не сдавайтесь.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Сейчас только вы не позволяете себе добиться поставленной цели. Со стороны кажется, будто на каждом шагу судьба ставит капкан и насильно отдаляет вас от мечты. Но все дело в ваших собственных внутренних ограничениях, старых ранах, сковывающих движения, деструктивных паттернах поведения. Вас ждет тяжелая битва с вросшими в сердце убеждениями, которые давно не служат вашему истинному благу и предназначению. Не бойтесь попросить помощи наставника, чтобы разобраться в себе. Перемены необходимы, вооружайтесь молотом побольше и вперед – крушить стены!



Космический совет: ломайте барьеры между вами и жизнью, о которой мечтаете.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Сегодня звезды просят вас задуматься о способах освободиться от тяготящих сердце воспоминаний. Болезненный опыт нужно оставлять в прошлом, ведь он способен перерезать путь к лучшему будущему. Забудьте где-нибудь этот груз, представляя себе, что это произошло случайно. Включите фантазию и представьте, что ничего не было. Наблюдайте за тем, что не служит вашему высшему и величайшему благу. В то же время будьте нежны с собой. Практикуйте прощение. Вы сделали то, что считали лучшим в то время, и этого достаточно.



Космический совет: наберитесь сил и избавьтесь от всего, что стоит на пути вашего развития.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Иногда непременно нужно рискнуть. Даже если все вокруг против вашего решения. И сейчас именно такой момент. Вы должны говорить "да" чаще, чем "нет". Вы должны дать себе разрешение на смелость и независимость от стороннего мнения. Начинайте свой день с раздумий о невозможном. Думайте о недоступных вещах как о вызове, потому что все вам по плечу. Да, и еще одна вещь! Отпустите идею совершенства желание произвести впечатление. Чем более подлинными и открытыми вы будете в это время, тем ярче вы сможете засиять!



Космический совет: время не просто верить в невозможное, а самостоятельно творить чудеса.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Просто напоминание: вам не нужно делать все самостоятельно. Стресс и напряжение – не самые лучшие помощники в делах. Они только снижают вашу вибрацию и притягивают вызовы и трудные ситуации. Итак, дышите. Выдохните и стряхните ощущение, будто вас загнали в угол обстоятельства. Подумайте, как можно решить эту задачу и призовите на помощь свое племя. Рядом определенно есть люди, желающие вам счастья и готовые встать в строй плечом к плечу с вами. Нет ничего невозможного, пока вы работаете в одной команде.



Космический совет: заручитесь поддержкой единомышленников и действуйте.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Что бы ни происходило между вами двумя, знайте, что любовь, которую вы разделяете, вечна. Однако если чувствуете, что в этих отношениях больше нет развития, и пришло время отпускать, не затягивайте. Сердце не обманешь, оставаться в угасшем союзе опасно – вы теряете время, когда еще можно пойти своим путем, не причинив огромной боли. Умение отпустить является важной частью процесса эволюции. С другой стороны, это прекрасное время, чтобы посидеть наедине с собой и подумать, что означает для вас слово "цель" и как вы можете послужить своей миссии.



Космический совет: если чувствуете желание отпустить что-то или кого-то, не игнорируйте его.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



На этой неделе вы пересматриваете стандарты красоты, работаете на износ в спортзале и совершенствуете свое тело и дух. Просто не забывайте соблюдать обязательства, которые взяли на себя. Внесите немного игры в повседневные дела, не стоит быть слишком серьезными. Решайте поступающие задачи с улыбкой, и это придаст энергии. Вы сами способны сотворить свое вдохновение. Это прекрасное время, чтобы узнать новое, записаться на семинар или повысить уровень существующих навыков. Вы способны на многое, нужен лишь правильный настрой.



Космический совет: вы прирожденные бойцы и победители, вспоминайте об этом чаще.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



У вас были необычные сновидения, вы видели знаки в реальной жизни, Рыбы, и все они призывали вас двигаться в определенном направлении. Сегодня звезды просят вас обратить внимание на эти сигналы подсознания и подумать о новом пути, не позволяя вашему логическому уму вмешиваться в этот таинственный процесс. Есть что-то прекрасное, стремящееся родиться через вас. Войдя в пространство позволения, вы станете проводником божественных сил, которые принесут в этот мир больше радости, красоты и волшебства.



Космический совет: никогда и ни при каких обстоятельствах не отказывайтесь от мечты.

