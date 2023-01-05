



Гонконг отменит запрет на ввоз хомячков

Гонконг собирается отменить годовой запрет на ввоз хомяков на фоне снятия коронавирусных ограничений.



Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы (AFCD) планирует снять запрет на импорт в середине января. Об этом сообщает ВВС.



"Наши сотрудники организуют сбор образцов у хомяков и других мелких млекопитающих для тестирования на Covid-19. Они могут быть проданы только в случае отрицательного результата теста", - заявили в департаменте.



Гонконг запретил ввоз хомяков в прошлом году после того, как выяснилось, что вспышка коронавируса может быть связана с зоомагазином. Это побудило чиновников проверить сотни животных в магазине на наличие коронавируса. Одиннадцать хомяков, привезенных из Нидерландов, дали положительный результат. Чиновники заявили, что, по их мнению, это могло быть случаем передачи коронавируса от животного к человеку.

