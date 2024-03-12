



Голый Джон Сина вызвал фурор на премии "Оскар"

Популярный американский рестлер и актер Джон Феликс Энтони Сина-младший вызвал ажиотаж, явившись на премию "Оскар" голым.



Его выход на сцену, во время которого он прикрывал нижнюю часть тела большим конвертом, вызвал ажиотаж.



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И если с переднего ракурса казалось, что под конвертом ничего не было, то фото за кулисами показали, что на самом деле все обстояло иначе.



На нем была накладка телесного цвета, которая прикрыла неприличные места.