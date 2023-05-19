



Главный помощник Нетаниягу предостерегает журналистов: Не дразните льва

В своеобразном сообщении в четверг Натан Эшель, близкий соратник премьер-министра Биньямина Нетаниягу, предупредил журналистов, что они недооценивают власть премьера на фоне споров с его партнерами по коалиции.



Сообщается, что Нетаниягу в четверг столкнулся с угрозами со стороны членов правительства, что они уйдут из правительства из-за споров о распределении государственного бюджета. Внутренние разногласия в коалиции вызвали в средствах массовой информации вопросы относительно влияния лидера "Ликуд" на своих союзников и стабильности коалиции спустя всего пять месяцев после ее создания.



"Предупреждение всем. Тот, кто думает, что лев устал и слаб, ошибается. Он находится на пике своего могущества. Вы ошибаетесь, когда думаете, что играете в детские игры. Вы играете с львиными яйцами, и льву это не нравится", — написал Натан Эшель в группе WhatsApp с журналистами.



Он добавил, что ответный "удар будет", не вдаваясь в подробности.



Эшель, близкое доверенное лицо Нетаниягу, работал в канцелярии премьер-министра с 2009 по 2012 год. Он ушел в отставку в рамках сделки о признании вины в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, в частности, в том, что он использовал тайно установленную камеру для съемки под юбкой коллеги-женщины. Его также обвинили во взломе ее личной электронной почты.



Считается, что он по сей день поддерживает тесные контакты с Нетаниягу.



Бывший чиновник неоднократно делал возмутительные комментарии. Во время пандемии COVID-19 в июле 2020 года он обвинил общественность, а не правительство, в новой вспышке вируса. В преддверии выборов в марте 2020 года он заявил, что "ненависть — это то, что объединяет" правый лагерь во главе с партией "Ликуд", и что негативная агитация хорошо работает на "неашкеназских избирателях".