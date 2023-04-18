



Гигантский осьминог чуть не задушил дайвера в Тихом океане

Дайверы Майкл Маркотт и Стюарт Селдон встретили осьминога в канадских водах в октябре.



Осьминог по имени Ларри обвил шею и туловище Стюарта своим телом, прежде чем добраться до камеры водолаза, пишет Daily Mail.



Кадры показали момент, когда территориальный осьминог чуть не задушил профессионального дайвера на глубине 40 футов.



Дайверы Майкл Маркотт и Стюарт Селдон, знакомые с канадскими водами и тем, что обитает внизу, знали, во что они ввязываются, когда погружаются под воду, чтобы поближе познакомиться с морскими обитателями.



Эти двое отправились под воду с миссией найти осьминога в водах Британской Колумбии, когда они наткнулись на массивное существо оранжевого цвета, которого они назвали Ларри, гигантским тихоокеанским осьминогом (GPO).



Дайверы взяли с собой водонепроницаемую камеру и засняли момент, когда нашли восьминогое существо.



На кадрах видно, как осьминог плывет рядом с Селдоном, которого также называют Стью, а затем медленно обвивает своими щупальцами его камеру и тело.

“Когда [Стю] начал делать фотографии, GPO прыгнул на его камеру и обернул несколько своих щупалец вокруг шеи, конечностей и туловища Стью”, — написал Маркотт в Facebook.



Маркотт описал стремление Стью показать ему осьминога, когда он быстро поплыл с существом, цепляющимся за него.



“Когда я поднял глаза от стены, я увидел своего приятеля в вертикальном положении с удивленным, если не ошеломленным и смущенным выражением лица. Сначала я понятия не имел, на что смотрю”, — написал Маркотт.



Но через несколько секунд осьминогу стало скучно, и он бросился на Маркотта.



“Когда я снимал величественное движение этого прекрасного зверя, он начал интересоваться моей камерой GoPro, почти пытаясь вырвать ее у меня из рук, но, возможно, на данный момент ему было достаточно сладостей от камеры”, — написал Маркотт.



На кадрах запечатлены только последние несколько мгновений пребывания осьминога вокруг Стью.



Маркотт — владелец канадской рыболовной и частной туристической компании WetRock.



Он регулярно документирует свои глубоководные погружения и делится своими последними открытиями в социальных сетях.



