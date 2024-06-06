



Финляндия и Швеция смягчают строгие законы о продаже алкоголя

Швеция и Финляндия приняли решение смягчить строгие законы, регулирующие продажу алкоголя, сохранив при этом более широкие государственные монополии.



Правительство Стокгольма намерено разрешить так называемые "фермерские продажи", при которых производители алкоголя предлагают напитки непосредственно посетителям.



Тем временем парламент Финляндии одобрил продажу в супермаркетах ферментированных напитков, таких как пиво, вино и сидр, с содержанием алкоголя до 8 %, по сравнению с нынешним ограничением в 5,5 %.



В Швеции и Финляндии алкоголь, как правило, можно купить только в государственных магазинах или в лицензированных барах и ресторанах.



Это единственные страны ЕС, где существует монополия на продажу алкоголя. Эта многолетняя практика является частью более широкой скандинавской традиции и направлена на ограничение потребления в интересах общественного здоровья.

