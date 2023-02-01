



"Евровидение": Ноа Кирел выступит в полуфинале

Представительница Израиля на "Евровидении" Ноа Кирел исполнит свою песню "Unicorn" 9 мая 2023 года во время второй части первого полуфинала песенного конкурса, который пройдет в Ливерпуле.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Другие страны, участвующие в этом полуфинале, включают, среди прочих, Сербию, Финляндию, Швейцарию, Швецию, Мальту, Хорватию, Норвегию, Ирландию, Азербайджан и Чешскую Республику.



Чтобы пройти в финал, который состоится 13 мая, Ноа Кирел нужно будет войти в десятку лучших в полуфинале.



