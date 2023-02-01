Новости » Life Style
"Евровидение": Ноа Кирел выступит в полуфинале
01.02.2023 07:14 Ольга Белозерова

"Евровидение": Ноа Кирел выступит в полуфинале

Представительница Израиля на "Евровидении" Ноа Кирел исполнит свою песню "Unicorn" 9 мая 2023 года во время второй части первого полуфинала песенного конкурса, который пройдет в Ливерпуле. 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Другие страны, участвующие в этом полуфинале, включают, среди прочих, Сербию, Финляндию, Швейцарию, Швецию, Мальту, Хорватию, Норвегию, Ирландию, Азербайджан и Чешскую Республику.

Чтобы пройти в финал, который состоится 13 мая, Ноа Кирел нужно будет войти в десятку лучших в полуфинале.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы