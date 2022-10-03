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Экс-редактор "Первого канала" Марина Овсянникова объявлена в розыск
03.10.2022 15:54 Ольга Белозерова

Экс-редактор "Первого канала" Марина Овсянникова объявлена в розыск

Бывший редактор российского "Первого канала" Марина Овсянникова объявлена в розыск.

Информация об этом появилась в базе МВД, сообщают российские СМИ.

Овсянникова "отличилась" антивоенной акцией в эфире "Прямого канала". В дальнейшем она продолжила показывать свою антивоенную позицию.

Экс-редактор вышла на пикет на Софийской набережной в Москве, после чего суд отправил ее под домашний арест до 9 октября по делу о дискредитации вооруженных сил РФ. 

Как сообщает Mash, Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. 

 

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