



Экс-редактор "Первого канала" Марина Овсянникова объявлена в розыск

Бывший редактор российского "Первого канала" Марина Овсянникова объявлена в розыск.



Информация об этом появилась в базе МВД, сообщают российские СМИ.



Овсянникова "отличилась" антивоенной акцией в эфире "Прямого канала". В дальнейшем она продолжила показывать свою антивоенную позицию.



Экс-редактор вышла на пикет на Софийской набережной в Москве, после чего суд отправил ее под домашний арест до 9 октября по делу о дискредитации вооруженных сил РФ.



Как сообщает Mash, Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.



