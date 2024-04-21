



Двухлетний шеф-повар может приготовить полноценный обед

Освин Томас — двухлетнее кулинарное чудо, которое уже умеет готовить спагетти болоньезе, чили кон карне и даже подавать на стол полноценный обед.



Но это не все: малышка также мастерски готовит печенье, брауни, желе, банановый сплит, валлийские кексы и блины.



Освин начала готовить в возрасте 11 месяцев вместе с мамой Мэдисон, которой сейчас 28 лет. Мэдисон признается, что после рождения дочери у них сначала не складывалось тесной связи, поэтому она решила вовлечь дочь в свое любимое занятие — кулинарию.



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Освин быстро полюбила готовить, и это увлечение пришло к ней само собой.



Освин уверенно чувствует себя на кухне: самостоятельно отмеряет ингредиенты и определяет, когда блюдо готово. Кроме того, она является большой поклонницей Гордона Рамзи и Джино Д'Акампо, смотря их передачи каждый день.



Мэдисон, которая не работает и занимается домом в Пембрукшире на юго-западе Уэльса, говорит: "Когда она родилась, между нами не было такой связи, как я хотела. Она любила своего папу, так что единственный способ наладить наши отношения — это заняться чем-то вместе, и это стала кулинария. Ей это безумно нравится, и это было ее собственным выбором".



Малышка также умеет готовить обеды, включая жаркое с курицей, для которого она сама выбирает приправы. "Она сама выбрала лимонный сок, чили и горсть лавровых листьев, и это было действительно вкусно," — делится Мэдисон.



Освин начала свой путь в кулинарии, готовя печенье вместе с мамой — так они нашли общий язык. "Брауни с печеньем — это первое, что она сделала сама. Она только научилась ходить. Никогда не забуду, сколько шоколада она разлила повсюду" — вспоминает Мэдисон.



За свои два года Освин помогла приготовить множество классических блюд, от валлийских кексов до капкейков, шоколадных блонди, короткого печенья и трайфла. "Она полностью взяла это на себя, она так хорошо показывает, что хочет, и мне действительно ничего не нужно делать. Я только снимаю и монтирую видео для социальных сетей," — говорит Мэдисон.



Она смотрит передачи "Джуниор Мастер Шеф" и "Адская кухня" до "Дорожного путешествия Гордона, Джино и Фреда".



"Мы могли сидеть здесь часами и смотреть повторы программ с Гордоном Рамзи, даже когда она ест завтрак, она смотрит кулинарные шоу по утрам. Она просто смотрит на него и ничего не делает, но можно сказать, что она всё впитывает. Она называет Гордона "сердитым шефом", но когда вырастет, хочет быть известной как "веселый шеф", — говорит Мэдисон.







