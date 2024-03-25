



"Дом злобы" или история одного очень неудачного соседства

Петралия Соттана, небольшая деревня с населением около 2000 человек в самом сердце гор Мадоние в провинции Палермо, является домом для одной из самых необычных туристических достопримечательностей Италии – двухэтажного дома с обычным первым этажом и верхним этажом. Толщина всего около 3 футов или одного метра.



Узкий дом стал местной легендой как результат скверного соседства. Строение якобы было спроектировано исключительно с одной целью - насолить соседу, загородив вид из окна.



Хотя точная история Casa du Currivu забыта, считается, что странный дом был построен где-то в 1950-х годах после спора между двумя соседями. Земля стоила дорого, чтобы построить дополнительный этаж в определенной близости с другим жильем, нужно было получить разрешение у соседа. И в этом случае договориться не вышло.



После определенного расстояния согласие соседей уже не требуется, но, как мы видим, его уже никто и не спрашивал. Постройка поднялась вверх по принципу “вопреки”. Хозяин Casa du Currivu построил самый узкий дом, который только мог, - внутри строение практически пустое. В нем есть только несколько окон и лестница. Это - строение мести.





