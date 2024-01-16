



DJ Gloria - самый старый диджей Швеции

79-летняя Мадлен Мёнссон заставит всех танцевать. В интервью Deutsche Welle женщина говорит, что очень любит музыку. До самой пенсии женщина работала моделью и тренером по фитнесу. Выйдя на пенсию, Мадлен поняла, что ей просто некуда пойти танцевать. Вот все хорошо, но с танцами неувязка! Чтобы попасть на дискотеку, надо было стоять в очереди в клуб вместе с 20-летними ребятами. Ну и танцы обычно начинались в 11 ночи. Куда это годится вообще?!



И Мадлен взялась за дело. Ее дискотеки начинаются в 6 вечера. И вход туда только для людей старше 50 лет.



Как она пришла к этому?

Это Мадлен из Швеции, ей почти 80 лет, и она - диджей на вечеринках pic.twitter.com/M2k1qnG7HI — DW на русском (@dw_russian) January 13, 2024

“Да что страшного может случиться? Нужно просто сделать поступок!” - говорит Мадлен.