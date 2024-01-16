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DJ Gloria - самый старый диджей Швеции
16.01.2024 04:30 MIGnews.com

DJ Gloria - самый старый диджей Швеции

79-летняя Мадлен Мёнссон заставит всех танцевать. В интервью Deutsche Welle женщина говорит, что очень любит музыку. До самой пенсии женщина работала моделью и тренером по фитнесу. Выйдя на пенсию, Мадлен поняла, что ей просто некуда пойти танцевать. Вот все хорошо, но с танцами неувязка! Чтобы попасть на дискотеку, надо было стоять в очереди в клуб вместе с 20-летними ребятами. Ну и танцы обычно начинались в 11 ночи. Куда это годится вообще?!

И Мадлен взялась за дело. Ее дискотеки начинаются в 6 вечера. И вход туда только для людей старше 50 лет. 

Как она пришла к этому?


“Да что страшного может случиться? Нужно просто сделать поступок!” - говорит Мадлен.

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