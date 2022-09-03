



Дело о голом младенце на обложке: Nirvana победила в суде

Группа Nirvana добилась отклонения судебного иска от человека, который утверждал, что его "голое" изображение, сделанное, когда он был четырехмесячным ребенком, оказалось на обложке альбома "Nevermind" от 1991 года.

Истец обвинил музыкальный коллектив в детской порнографии.

Окружной судья Фернандо Ольгин в Лос-Анджелесе заявил, что Спенсер Элден слишком долго ждал, чтобы заявить, что Nirvana сексуально эксплуатировала его.

Мужчина подал иск более чем через 10 лет после того, как узнал об обложке.

Среди других обвиняемых были участники Nirvana Дэйв Грол и Крист Новоселич, вдова покойного вокалиста Курта Кобейна, несколько звукозаписывающих компаний и фотограф Кирк Уэддл.