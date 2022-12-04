



Член администрации Байдена украл чемодан с женской одеждой и месяц ходил в ней

Сэм Бринтон, высокопоставленный сотрудник Министерства энергетики (DOE) США, был обвинен в краже багажа в аэропорту Миннеаполиса в сентябре, незадолго до того, как его отправили в “отпуск”.



Бринтон некоторое время назад произвел фурор в прессе, после того, как стал первой “небинарной личностью” назначенной на высокую должность в администрации президента США. Бринтон настаивает на том, чтобы к нему обращались применяя местоимение they.



Бринтон, занимающий должность заместителя помощника секретаря Министерства энергетики по вопросам утилизации отработанного топлива и отходов, предположительно взял чемодан женщины-пассажира, оцененный в 2 325 долларов с багажной карусели в аэропорту Миннеаполиса Сент-Пол 16 сентября. В тот день Бринтон прилетел в MSP из Вашингтона, округ Колумбия.



После того как владелица чемодана обратилась в полицию, полицейские просмотрели видеозапись с карусели и установили, что Бринтон взял багаж, и снял с него бирку, идентифицирующую владельца. Правоохранительные органы установили, что Бринтон пользовался тем же чемоданом, по крайней мере, во время двух других поездок в Вашингтон, округ Колумбия, 18 сентября и 9 октября.



Затем, 9 октября, Бринтон отрицал факт кражи, когда ему позвонил офицер полиции, чтобы обсудить инцидент. Бринтон подтвердил, что чемодан все еще находится у него.



"Если я взял не тот чемодан, я с радостью верну его, но у меня нет одежды для другого человека", - сказал Бринтон офицеру. "Это была моя одежда, когда я открыл чемодан".



Через два часа после телефонного разговора Бринтон перезвонил офицеру и извинился за то, что не был "абсолютно честен". Но Бринтон сказал, что это была ошибка, и сослался на “усталость”.



В конечном итоге Бринтону было предъявлено обвинение в краже движимого имущества, что может привести к пятилетнему сроку заключения, штрафу в размере 10 000 долларов или обоим наказаниям.



Бринтон был отправлен в отпуск около месяца назад, а в начале этого месяца на его место был назначен другой чиновник, согласно данным Exchange Monitor, который отслеживает наем государственных служащих. Первоначально Министерство энергетики не объяснило, почему Бринтон ушел в отпуск.



"Сэм Бринтон находится в отпуске, а доктор Ким Петри исполняет обязанности заместителя помощника министра по утилизации отработанного топлива и отходов", - сказал представитель Министерства энергетики в заявлении Fox News Digital.