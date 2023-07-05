



Число арабских женщин-выпускниц удвоилось за десятилетие

Согласно отчету о рынке труда за 2022 год, опубликованному сегодня Министерством труда, обеспечения и социальных услуг, за десятилетие резко возросло число арабских женщин, получающих высшее образование, что привело к расширению их участия на рынке труда, сообщает Globes.



В отчете говорится, что в 2020 году четверть арабских женщин в возрасте 30–34 лет имели ученые степени, что вдвое больше, чем в 2010 году, когда только 13% арабских женщин в этой возрастной группе имели ученые степени. В возрастной группе 29-31 года доля имеющих ученые степени достигла 27% в 2020 году.



Цифры соответствуют данным Совета по высшему образованию Израиля, который также свидетельствует о значительном увеличении числа студенток-арабок. Доля женщин среди арабов, получающих первую степень, в последние годы оставалась стабильной на уровне около 69%, но доля арабов в составе студентов бакалаврата в целом выросла с 16% в 2014 году до 20% сегодня, т. е. почти такая же, как их доля в населении Израиля.



Существует корреляция между высшим образованием, участием в рабочей силе и уровнем оплаты труда работающих. Установлено, что люди с учеными степенями зарабатывают больше, чем те, у кого их нет, даже после учета таких переменных, как профессия, отрасль, пол, этническая группа и местонахождение. Согласно исследованию, проведенному Центром исследований социальной политики Тауба в Израиле, степень дает на 45% более высокую заработную плату, а это означает, что высшее образование является важным средством продвижения для слабых слоев населения, таких как арабские женщины.

Общий уровень участия арабских женщин в рабочей силе, который исторически был очень низким по сравнению с женщинами из других слоев населения, также значительно вырос. Согласно отчету о рынке труда, в 2014 году уровень участия арабских женщин в рабочей силе составлял всего 33%. Это по сравнению с 69% среди харедим (ультраортодоксальных еврейских) женщин и 78% среди нехаредимских еврейских женщин. К 2022 году уровень участия арабских женщин подскочил до 42%.



Генеральный директор Министерства труда, обеспечения и социальных услуг Исраэль Узан сказал: “ Будущее израильского рынка труда зависит от способности различных групп населения участвовать в нем в целом, и особенно в областях с высоким спросом, предлагающих высокую оплату, и это задача, стоящая перед нами. За последнее десятилетие произошло заметное улучшение ситуации с занятостью среди арабских и харедимских женщин наряду с резким повышением уровня образования. Среди харедим доля женщин с академической степенью выросла с 9% до 15%, а среди арабских женщин эта доля удвоилась и достигла 25%. Это обнадеживающие цифры. Мы работаем над укреплением и расширением доступности высших учебных заведений для всех секторов, включая инженерные специальности и профессиональную подготовку, чтобы они и впредь помогали приводить квалификацию работников в соответствие с требованиями рынка”.



