



Черника размером с мяч для гольфа бьет рекорд как самая тяжелая в мире

Плод размером с мяч для гольфа примерно в 10 раз больше обычной черники, и он с легкостью превзошел предыдущего рекордсмена.



Черника, выращенная в Австралии, была признана Книгой рекордов Гиннесса самой тяжелой в мире.



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Ягода размером с мяч для гольфа, собранная на ферме Costa Group в австралийском городе Коринди, весит 20,4 грамма, и имеет размер примерно в 10 раз больше размера обычной черники.



Она легко превзошла предыдущего рекордсмена, который также был привезен из Австралии и весил 16,2 грамма.



Старший садовод Брэд Хокинг сказал, что команда компании Costa, которая ежегодно выводит один или два новых сорта черники в рамках программы улучшения сортов, была в восторге, когда ягоду взвесили. Ягода, побившая рекорд, была лишь одной из примерно 20 ягод аналогичного размера из сорта Этерна.



"Когда мы положили на весы самую крупную ягоду, это нас просто поразило: она была намного больше того, что мы знали о текущем рекорде", - сказал он в телефонном интервью NBC News.

