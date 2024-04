Часы богатейшего пассажира "Титаника" ушли с молотка за рекордную сумму

Золотые карманные часы Waltham с гравировкой JJA богатейшего пассажира печально известного "Титаника" ушли с молотка на аукционе в Великобритании.



По данным Bloomberg, их купил коллекционер из США за рекордную сумму - 1,175 млн фунтов стерлингов, что в пересчете на доллары составляет примерно 1,5 млн.



Этими часами владел 47-летний бизнесмен Джон Джейкоб Астор. К сожалению, предприниматель не выжил во время катастрофы в 1912 году. Его тело вместе с часами достали из Атлантики через неделю.



На те времена Астор считался одним из богатейших людей в мире. Его капитал тогда составлял около 87 млн долларов.

