



Целый год бездомная женщина незаметно жила под вывеской супермаркета

В Мичигане 34-летнюю женщину нашли внутри вывески, когда подрядчики, заинтересовавшиеся удлинителем на крыше супермаркета Family Fare в Мидленде и решили проследить за проводом. Удлинитель привел их внутрь рекламной вывески на крыше, где тайный гость устроил уютное гнездышко с полом, компьютером и кофеваркой.



Оказалось, что совершенно незаметно для всех там поселилась женщина, ц которой не было дома. Она прожила там около года.



“Она была бездомной”, — сказал офицер Бреннон Уоррен из полицейского управления Мидленда. “Это история, которая заставляет почесать затылок: просто кто-то живет в вывеске”.



“Люди видели ее время от времени, а потом внезапно она исчезала”, — добавил Уоррен. “Никто на самом деле не знал, куда она пошла, но никто никогда и не думал, что она окажется на крыше”.



Все свои секреты о том, как ей удалось так пробраться и обустроиться, женщина оставила при себе. И это удивительно, ведь там нигде не было лестницы, по которой можно было бы подняться. Полиция прозвала ее “Ниндзя на крыше” из-за ее осторожности.



За время, проведенное над супермаркетом Family Fare, женщине удалось установить пол и получить доступ к электричеству через электрическую розетку на крыше. Полиция обнаружила мини-стол, компьютер и принтер, одежду и другие вещи, которые вы ожидаете увидеть в обычном доме.



Узнав об условиях проживания женщины, они попросили ее уйти, и она с, извинившись за причиненные неудобства, сразу согласилась. Она отказалась обращаться в службы для бездомных. Никаких обвинений ей предъявлено не было.



“Она извинилась и ушла. Куда она пошла оттуда, я не знаю”, — сказал офицер Уоррен.





