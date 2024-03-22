



Бузова призналась в злоупотреблении алкоголем

Российская певица Ольга Бузова созналась, что злоупотребляет алкогольными напитками.



По данным "СтарХит", неожиданное признание она сделала во время шоу "Человек-невидимка".



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"Можете с бокальчиком ко мне не подходить", - призналась она.



По словам Бузовой, гость, который пришел к ней домой, должен принести как минимум одну бутылку алкоголя. Какой именно спиртной напиток предпочитает певица, она уточнять не стала.

