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Бузова призналась в злоупотреблении алкоголем
22.03.2024 14:54 Алина Груднева

Бузова призналась в злоупотреблении алкоголем

Российская певица Ольга Бузова созналась, что злоупотребляет алкогольными напитками.

По данным "СтарХит", неожиданное признание она сделала во время шоу "Человек-невидимка".

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"Можете с бокальчиком ко мне не подходить", - призналась она.

По словам Бузовой, гость, который пришел к ней домой, должен принести как минимум одну бутылку алкоголя. Какой именно спиртной напиток предпочитает певица, она уточнять не стала.
 

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