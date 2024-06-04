



Бузова оправдалась за "голый наряд" на День защиты детей

Российская певица Ольга Бузова, попавшая под шквал критики из-за "голого наряда" на концерте в Уфе, принесла извинения тем, кого оскорбила своим внешним видом.



Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.



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"Я 7 лет выступаю на этом фестивале. И мои сценические образы всегда были яркими и обсуждаемыми. В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды", - написала она.



По словам Бузовой, у фестиваля есть возрастные ограничения, и вход на него является платным, потому зрители могли выбрать выступления любого другого артиста вместо нее.



"Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет", - добавила она.



Напомним, что на концерте в День защиты детей Бузова была в обычной униформе – сапогах и трусах. Ее внешний вид вызвал негодование, в том числе, со стороны местных депутатов и Мизулиной.