Новости » Культура
Доносчица Мизулина против еще одной путинистки Бузовой
03.06.2024 13:31 MIGnews.com

Доносчица Мизулина против еще одной путинистки Бузовой

Ольга Бузова дала концерт в Уфе на День защиты детей. На концерте Бузова была в обычной униформе – сапогах и трусах. Однако местные депутаты в буквальном смысле не поняли ее внешний вид. После чего, словно из астрала, материализовалась доносчица Мизулина, сравнившая выступление Бузовой с голой вечеринкой Ивлеевой.

Однако тут есть неувязочка. Бузова всегда выступала в амплуа ярой путинистки. Она постоянно поддерживала Путина, а перед выборами сказала кому-то из журналистов, что мечтает о встрече с ним.


Стоит отметить, что Бузова также относится к проклинающим загнивающую Европу, куда она лично обожает кататься на шоппинг.

Ну, теперь посмотрим, чем закончится, кто кого…
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы