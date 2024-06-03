



Доносчица Мизулина против еще одной путинистки Бузовой

Ольга Бузова дала концерт в Уфе на День защиты детей. На концерте Бузова была в обычной униформе – сапогах и трусах. Однако местные депутаты в буквальном смысле не поняли ее внешний вид. После чего, словно из астрала, материализовалась доносчица Мизулина, сравнившая выступление Бузовой с голой вечеринкой Ивлеевой.



Однако тут есть неувязочка. Бузова всегда выступала в амплуа ярой путинистки. Она постоянно поддерживала Путина, а перед выборами сказала кому-то из журналистов, что мечтает о встрече с ним.

Уфа, концерт в День защиты детей... Некая Бузова...

Я правильно понимаю, что ради этого российские войска разрушают украинские города и гниют в окопах? Чтобы вот это выступало на развалинах украинских школ и детских садиков? pic.twitter.com/ku0iBzhtEw — OmTV (@OmTV2015) June 3, 2024

Стоит отметить, что Бузова также относится к проклинающим загнивающую Европу, куда она лично обожает кататься на шоппинг.Ну, теперь посмотрим, чем закончится, кто кого…