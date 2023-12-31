



Британский Биг-Бен отмечает 100-летие трансляции новогоднего боя курантов

В воскресенье, 31 декабря, исполняется 100 лет с тех пор, как в прямом эфире транслировался по всему миру новогодний бой курантов Биг-Бена.



С тех пор как в канун Нового 1923 года инженер Би-Би-Си А.Г. Драйленд забрался на крышу здания британского парламента, чтобы записать удары, прямая трансляция стала ежегодной традицией.



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Безошибочный звук "часов нации" давно занял особое место в жизни страны.



Дважды в день - в 6 вечера и в полночь, а также трижды в воскресенье - бой курантов звучит на радио BBC, а также в начале вечерней программы News at Ten на коммерческом канале ITV.

