



Британец купил на Еbay советский танк и нашел в нем золотые слитки

Коллекционер из Великобритании Ник Мид нашел золотые слитки в топливном баке старого советского танка Т-54, купленного им на eBay за $37 тысяч Об этом пишет The Sun.



Как сообщает издание, Мид нашел золото, когда начал разбирать танк, чтобы убедиться, что внутри не осталось боеприпасов. Сняв крышку топливного бака, он увидел пять золотых слитков. По предварительной оценке, их стоимость составляет около $2,5 миллиона.



Коллекционер рассказал, что купленный им Т-54 принадлежал ВС Ирака и участвовал в войне в Персидском заливе в 1990–1991 годах, когда машина была захвачена войсками международной коалиции и перевезена в Великобританию. По мнению Ника, иракские военнослужащие спрятали в топливный бак золото из хранилищ Кувейта.



“Мы не знали, что и делать, ведь нельзя просто так явиться в обменный пункт с пятью золотыми слитками в руках. Поэтому мы позвонили в полицию”, – сообщил Мид.



Сотрудники правоохранительных органов решили изъять золото. По словам Мида, он не расстроится, даже если золото не вернут, потому что танк у него все равно останется.