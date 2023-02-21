



Борьба за демократию довела израильскую супружескую пару до развода

Супружеская пара в возрасте около 30 лет, работники сферы образования с тремя детьми подали на развод.



Кризис в отношениях начался после того, как муж дать понять жене, что ему надоело ее поведение, и неограниченная готовность

ю протестовать против набирающей обороты правовой реформы.



Муж утверждает, что его жена раньше участвовала в демонстрациях, но, по его словам, вместо того, чтобы ходить на демонстрации в районе, где они живут, она обычно отправляется на главные демонстрации в Тель-Авив и перед Кнессетом в Иерусалиме. "Бывает так, что моя жена выходит в полдень в субботу или в будний день и возвращается домой после полуночи, в то время как в остальные дни недели она занята с полудня и до позднего вечера созданием групп волонтеров WhatsApp, которые придут на демонстрацию, организацией транспорта, привлечением друзей и спонсоров для покупки израильских флагов и многим другим".



Муж сказал жене: "Из-за реформы нельзя пренебрегать домом, работой и детьми". По его словам, жена сказала ему в ответ: "Если ты хочешь иметь работу, дом и детей, ты должен присоединиться ко мне, мы здесь боремся за свою жизнь". За последние две недели конфликт между супругами усугубился, и теперь между ними полный разрыв. Муж просит выдать жене предупредительное письмо о том, что если она не вернется к нормальной жизни дома и на работе - он предпримет первый шаг на пути бракоразводного процесса.





