



Более 90% немецких пенсионеров-евреев живут за чертой бедности

По данным Центрального совета по социальному обеспечению евреев Германии, более 90% еврейских пенсионеров живут за чертой бедности. В то время как каждый пятый немецкий пенсионер живет за чертой бедности, это число увеличивается до 9 из 10 при изучении еврейской общины страны, сообщает Jewish Chronicle.



Центральный совет социального обеспечения изучил уровень бедности среди 70 000 евреев в Германии старше 67 лет из еврейской общины в 90 000 человек, включая многих переживших Холокост. По данным организации, 9 из 10 живут менее чем на 1135 евро в месяц. Чтобы помочь пожилым евреям выбраться из бедности, Центральный совет социального обеспечения призвал правительство Германии предложить единовременную не облагаемую налогом пятизначную выплату.



“Им нужно достаточно средств, чтобы прожить в старости, не полагаясь на базовые социальные пособия”, – заявила организация, призвав правительство предоставить еврейским пенсионерам стипендии, чтобы “справиться с ростом стоимости жизни, и гарантировать, что их электричество не будет отключено, если они не смогут оплатить счета за электроэнергию”.



Одной из самых больших проблем для его стареющего еврейского населения Германии является то, что многие из них иммигрировали из России, Украины, Беларуси и других стран Восточной Европы, где пенсии не могут быть полностью переведены по их месту жительства. Центральный совет социального обеспечения считает, что необходима сумма, которая “отражает историческую ответственность за восстановление еврейской жизни в Германии”.



“Слишком часто евреи страдали от значительного ухудшения своего социального положения”, – заявила организация. “Трудности, которые они перенесли, должны быть признаны”.