



Близкий друг Мадонны раскрыл планы музыкальной иконы

Певица Мадонна никогда по своей воле не покинет сцену, а новый брак 65-летней музыкальной иконе уже не светит.



Об этом в интервью газете The Daily Mail рассказал ее близкий друг Эд Стайнберг, который снял ее дебютный клип на песню Everybody в 1982 году.



"Когда я впервые ее встретил, я знал, что она станет знаменитой. У Мадонны есть магия – чистая и простая. В ее ДНК есть алхимия, которая сделала ее идеальной звездой", - рассказал он.



По словам Стайнберга, еще в молодые годы Мадонна отличалась невероятным трудолюбием и целеустремленностью, которые сохранила по сей день. Он считает, что певицу, которая по праву сохраняет за собой корону королевы поп-сцены, уже ничто не остановит.



"Она уже пожилая, у нее есть дети, но она продолжает гастролировать. Она работает по 24 часа в день. Ее ничто не остановит. Она показывала молодым женщинам, как быть свободной: как одеваться, как поступать сексуально, в социальном и финансовом отношении. Она хитрая девушка", - добавил Стайнберг.



По его прогнозу, певица, пережившая два развода, вряд ли выйдет замуж в третий раз, поскольку ей никто не нужен, чтобы чувствовать себя полноценной.



"Ей не нужен простой смертный как партнер. Конечно, она могла бы выйти замуж за пассивного мужчину для легкой жизни, но ей это не нужно", - отметил он.