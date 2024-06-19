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Баскова обвинили в деградации: он ответил
19.06.2024 03:34 Алина Груднева

Баскова обвинили в деградации: он ответил

Скандал вокруг "золотого голоса" российской эстрады Николая Баскова и певицы Ольги Бузовой набирает обороты.

Ранее артист сравнил девушку с козой.

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Подруга Ольги Мария Погребняк заступилась за певицу и обвинила Баскова в деградации.

"До какой степени деградации и распущенности надо дойти, чтобы называть женщину козой? Позор Николаю Баскову, который вместо того, чтобы отправить букет цветов с извинениями, повел себя как мелочный хам", - возмутилась Погребняк. 

Басков не стал молчать из-за упреков в свой адрес и обвинил ее в ответ. 

"До какой степени деградации и распущенности надо дойти - это ваши слова, Мария! А чтобы женщину уважали, она прежде всего сама должна вести себя достойно", - сказал он.

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