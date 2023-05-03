



Артемий Лебедев выступил в защиту блогерши Блиновской

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев считает, что организатор "Марафона желаний" Елена Блиновская занимается "нормальным хорошим бизнесом", но не отдает себе отчета в серьезности уголовного дела.



Свое мнение Лебедев высказал в обзоре новостей на YouTube.



Блиновская, как говорит Лебедев, продает людям счастье. Помимо выступлений в больших залах женщина работает с клиентами индивидуально. По словам дизайнера, Блиновская присылает в мессенджеры "нежным голосом аудиофайлы", и люди готовы платить за эту "ерунду" (Лебедев в видеообращении использовал матерный синоним этого слова. – Ред.). Ничего особенного в этом нет, рассуждает Лебедев, потому как в мире вообще продается много "ерунды".



Если кто-то готов и хочет приобретать "ерунду", пусть приобретает, уверен дизайнер, подчеркивая, что нельзя отнимать у людей возможность делать то, что они хотят.



Лебедев добавил, что Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов более чем на на 900 млн рублей, не слишком понимает, "что происходит".

Блиновскую задержали в Смоленской области, на границе с Белоруссией, 27 апреля. Суд отправил блогершу до 26 июня под домашний арест.





