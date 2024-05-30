



Анна Заворотнюк о смерти матери: горжусь, что я твоя дочь

Анна Заворотнюк прокомментировала новость о смерти ее матери, актрисы Анастасии.



"Вчера вечером телефон показал мне это воспоминание, когда мы с мамой, 8 лет назад, попали под сильный дождь, прятались под деревом и звонили Вальку, чтобы она нас забрала. А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет", - сказала она.



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По словам Анны, ее мама была лучшим, что было у девушки.



"Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", - добавила она.







Напомним, что Анастасия Заворотнюк долгое время боролась с раком. Она скончалась в 53 года.