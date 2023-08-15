Новости » Life Style
Американец организовал казино в TikTok
15.08.2023 02:29 Ирина Демьянова

Американец организовал казино в TikTok

Жителя Миннесоты (США) задержали из-за организации нелегального казино в популярной соцсети TikTok.

40-летний мужчина использовал TikTok, чтобы делать ставки от имени других, фактически он создал теневую сеть азартных игр.

Если его признают виновным, ему грозит три года тюрьмы и несколько тысяч долларов штрафа, сообщает Gambling news.

Согласно данным правоохранителей, он посещал игровые площадки  местных казино, Mystic Lake Casino Hotel и Treasure Island Resort & Casino, где играл в игровые автоматы и транслировал это в соцсети. Он спрашивал у людей, на какой слот поставить для них.

По словам прокуроров, мужчина делал ставки от участников группы, они передали ему в общей сложности 65 103,50 долларов.

Он назвал выплаты "пожертвованиями". Также мужчина собирал по 5,99 доллара за подписку.

Читайте также:
Голливудский финал. В нелегальном казино Лос-Анджел

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы