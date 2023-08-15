



Американец организовал казино в TikTok

Жителя Миннесоты (США) задержали из-за организации нелегального казино в популярной соцсети TikTok.



40-летний мужчина использовал TikTok, чтобы делать ставки от имени других, фактически он создал теневую сеть азартных игр.



Если его признают виновным, ему грозит три года тюрьмы и несколько тысяч долларов штрафа, сообщает Gambling news.



Согласно данным правоохранителей, он посещал игровые площадки местных казино, Mystic Lake Casino Hotel и Treasure Island Resort & Casino, где играл в игровые автоматы и транслировал это в соцсети. Он спрашивал у людей, на какой слот поставить для них.



По словам прокуроров, мужчина делал ставки от участников группы, они передали ему в общей сложности 65 103,50 долларов.



Он назвал выплаты "пожертвованиями". Также мужчина собирал по 5,99 доллара за подписку.



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