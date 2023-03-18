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Алла Пугачева и Манижа опубликовали совместные фото из Тель-Авива
18.03.2023 21:36 Евгения Маркова

Алла Пугачева и Манижа опубликовали совместные фото из Тель-Авива

Певица Алла Пугачева посетила концерт Манижи в Тель-Авиве. Она опубликовала видео выступления исполнительницы на свой странице в Instagram и поделилась совместным селфи. На странице Манижи также появилась фотография с Примадонной.


"Алла Борисовна, люблю вас и горжусь жить и работать, когда вы рядом", — написала певица.

Согласно соцсетям Манижи, ее концерт состоялся 16 марта в Тель-Авиве в клубе Barbi.

Вместе с супругом Максимом Галкиным и двумя детьми Пугачева переехала в Израиль в 2022 году.

В России песни Пугачевой, Агутина и Ротару оказались в черном списке, запрещающем их трансляцию по радио.

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