



Алла Пугачева и Манижа опубликовали совместные фото из Тель-Авива

Певица Алла Пугачева посетила концерт Манижи в Тель-Авиве. Она опубликовала видео выступления исполнительницы на свой странице в Instagram и поделилась совместным селфи. На странице Манижи также появилась фотография с Примадонной.

"Алла Борисовна, люблю вас и горжусь жить и работать, когда вы рядом", — написала певица.Согласно соцсетям Манижи, ее концерт состоялся 16 марта в Тель-Авиве в клубе Barbi.Вместе с супругом Максимом Галкиным и двумя детьми Пугачева переехала в Израиль в 2022 году.В России песни Пугачевой, Агутина и Ротару оказались в черном списке, запрещающем их трансляцию по радио.