



Алиса Милано во время съемок сериала “Зачарованных” вела себя безобразно

Алисса Милано опровергла утверждения, что она добилась увольнения своей бывшей коллеги по фильму Шеннен Доэрти из сериала “Зачарованные”. Об этом пишет Fox News.



51-летняя актриса нарушила молчание в социальных сетях после того, как Шеннон Доэрти и Холли Мэри Комбс, которые также там снималась, заявили, что Милано стояла за внезапным уходом актрис из “Зачарованных” после его выхода третьего сезона в 2001 году.



В своем субботнем посте в Instagram Милано написала, что все, что происходило за кулисами в то время относительно ситуации, было задокументировано.



“Был профессиональный посредник (мне сказали, что Холли и Шеннен не будут участвовать в каком-либо посредничестве) и продюсер/няня на съемочной площадке, которые оба были привлечены для расследования всех претензий”, - вспоминает Милано.



“Затем этот посредник рекомендовал после сбора показаний актеров и съемочной группы — какие изменения следует внести, если шоу будет продолжаться”, — добавила она. “Студия, Аарон Спеллинг и телеканал приняли решение защитить международный хит “Зачарованные”. У меня не было власти никого уволить. После ухода Шеннен у нас было еще 5 успешных сезонов, и я бесконечно благодарна”.



Милано, Доэрти и Комбс были первыми звездами фильма “Зачарованные”, исполнительным продюсером которого выступил Аарон Спеллинг и который дебютировал на канале WB в 1998 году. Они сыграли трио сестер, которые узнают, что они самые могущественные ведьмы всех времен.



В финале третьего сезона “Зачарованных” в 2001 году была убита героиня Доэрти, Прю Холливелл. Позже Прю была заменена персонажем Роуз Макгоуэн , Пейдж Мэтьюз, давно потерянной сводной сестрой оригинального трио.



В 2020 году Макгоуэн заявил, что Милано вел себя “токсично” на съемках “Зачарованных”.



Во время ожесточенной перепалки с Милано на X (ранее в Твиттере) Макгоуэн написала, что Милано зарабатывала по 250 000 в неделю и вела себя совершенно безобразно. Актриса созналась, что плакала каждый новый сезон, когда утверждали состав, потому что она понимала, что ей снова придется работать с Милано.