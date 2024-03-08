



Алан Бадоев: “У Киркорова могут забрать детей”

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев сделал предположение о странном поведении Филиппа Киркорова.



“То, куда он себя завел, наверное, худшее, что можно представить. Он ранее никогда не был плохим человеком. Мне филипп был известен как человек слова. Например, если он говорил: "Я приеду и поддержу тебя на какую-то вечеринку", — он прямо после концерта это делал.



Как талантливого человека своей эпохи я его знал… Я в шоке. Не понимаю, почему так. Он мог бы прекрасно зарабатывать деньги где-то там, где все мигранты собираются”, - рассказал Алан Бадоев в беседе с известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном.



По мнению Бадоева, проблема Киркорова в том, что он не успел вовремя вывезти детей, а сейчас у него их могут просто отобрать за “не то поведение”. Ведь в России теперь анти-ЛГБТ закон, который по сути приравнял Филиппа к экстремистам. И с такими проблемами Киркоров в российской эстраде не один.

