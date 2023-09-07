



Аль Пачино расстался со своей девушкой через три месяца после рождения ребенка

Бывшая девушка Аль Пачино Нур Альфаллах подала на опеку над своим трехмесячным сыном Романом. 29-летняя Альфаллах в Лос-Анджелесе подала прошение о полной физической опеке над младенцем, добавив пункт о “разумном посещении” ребенка 83-летним отцом. Об этом 6 сентября сообщил The Blast.



Девушка была в отношениях с актером с апреля 2022 года и 6 июня родила ему сына в больнице Cedar's Sinai в Лос-Анджелесе.



По данным издания, Альфаллах заявила суду, что готова предоставить Аль Пачино совместную юридическую опеку над их сыном, что даст ему право голоса по вопросам, связанным с образованием, религией, медицинским лечением и многим другим. Она предоставила “добровольное заявление об отцовстве”, которое она и Пачино подписали через шесть дней после того, как у них родился сын. Также сообщается, что Альфаллах требует, чтобы Пачино оплатил гонорары ее адвоката или любые другие расходы, связанные с делом, но конкретная сумма алиментов не указана.



По данным The Blast, “суд может вынести постановление об алиментах на ребенка и назначить сумму алиментов без дальнейшего уведомления сторон”.



Как сообщает издание, Аль Пачино не был против какого-либо из запросов.



Актер уже является отцом троих детей от двух женщин: у него есть 22-летние близнецы Оливия Пачино и Антон Джеймс Пачино от Беверли Д'Анджело и 33-летняя Джули Пачино от Яны Таррант.