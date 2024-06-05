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Актер из "Интернов" таранил на машине ограждения в Москве
05.06.2024 13:27 Алина Груднева

Актер из "Интернов" таранил на машине ограждения в Москве

Актер из сериала "Интерны" Вадим Демчог таранил на автомобиле ограждения парковки в Москве. 

Об этом сообщает SHOT.

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Уточняется, что актер хотел попасть на специальную парковку на Варшавском шоссе. Охранник пропускать Демчога не хотел, сказав, что того нет в списках.

Актер, в свою очередь, начал возмущаться, мол, заплатил 800 рублей, потому может парковаться там, где захочет.

В итоге, он начал таранить железные ограждения. Для парковки ему пришлось искать все же другое место.

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