



Актер из "Интернов" таранил на машине ограждения в Москве

Актер из сериала "Интерны" Вадим Демчог таранил на автомобиле ограждения парковки в Москве.



Об этом сообщает SHOT.



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Уточняется, что актер хотел попасть на специальную парковку на Варшавском шоссе. Охранник пропускать Демчога не хотел, сказав, что того нет в списках.



Актер, в свою очередь, начал возмущаться, мол, заплатил 800 рублей, потому может парковаться там, где захочет.



В итоге, он начал таранить железные ограждения. Для парковки ему пришлось искать все же другое место.