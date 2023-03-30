



70% волгоградцев против переименования города в Сталинград – опрос

70% жителей Волгограда не поддержали бы переименование города в Сталинград. Это следует из данных опроса волгоградцев, проведенного независимым социологическим проектом Russian Field.



Если бы власти решили назвать Волгоград Сталинградом, это решение одобрила бы только четверть горожан. Особенно поддержали бы такое переименование волгоградцы старше 60 лет – жить в Сталинграде хотят 44% из них.



27 марта стало известно, что в городе готовится референдум о переименовании. Сторонники переименования считают, что этот вопрос сейчас поднимается "для напоминания о подвиге" во времена Второй мировой войны, сохранения истории, повышения патриотизма и привлечения туристов в город. Противники видят в этом коррупционные цели, стремление властей показать псевдопатриотизм.



При этом, отвечая на вопрос, какое название города им больше нравится, 74% волгоградцев сказали, что Волгоград, 18% – Сталинград и 5% – Царицын.

Похожий опрос провел в январе ВЦИОМ. Его результаты также показали, что большинство – 67% – волгоградцев не поддерживают переименование города в Сталинград.