



6 метров высотой: Арабский шейх построил двухэтажный Hummer H1 – видео

Самый большой в мире внедорожник Hummer H1 появился в ОАЭ. Местный шейх Хамаду Аль Нагаяну показал огромный автомобиль на видео.



Данный Hummer H1 значительно превышает оригинальную модель в габаритах и ​​достигает высоты шести метров. Вес необычного авто – более 60 тонн. Одно колесо машины достигает 2,2 метра в диаметре и стоит 25 тысяч долларов. Входные двери для внедорожника делали шесть лет. Капот открывается с помощью крана.



Попасть внутрь гигантского Hummer H1 можно только с помощью специальной лестницы. Внутри салона шейх построил настоящий пентхаус – с ванной, гостиной и кухней.



В качестве силовой установки внедорожник использует четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 1000 л.с. Этого хватает, чтобы разогнать 60-тонный дом на колесах до 32 км/ч.