



25 бокалов вина выпил бегун во время Лондонского марафона

Известный в TikTok как “винный парень”, британец часто снимает на видео, как он проводит различные дегустации напитков и демонстрирует, как получить лучшее вино.



Во время знаменитого Лондонского марафона на каждой отметке мили сомелье Том Гилби выпивал бокал вина и угадывал его сорт, страну происхождения и год урожая.



Том Гилби решил пробежать Лондонский марафон, чтобы собрать 2487 долларов для хосписа Sobell House в Оксфорде, который заботился о его матери в ее последние дни. На данный момент они собрали более 16 000 долларов.



Мужчина решил пробовать бокал вина после очередной мили пробега, а также пытаться угадать сорт напитка, страну происхождения и год изготовления вина.



Сообщается, что из 25 очков семь он набрал на 100% правильно, четыре — совершенно неправильно, а остальные — в основном правильно.



Тем не менее, этот подвиг был особенно впечатляющим, учитывая, что образцы варьировались от предложений заправочных станций до бутылок Barolo стоимостью $50.



Сообщается, что Гилби финишировал за 4 часа 41 минуту, включая остановки на вино.



Британец почувствовал, что вино, как это ни парадоксально, сделало забег на 26 миль не таким бесконечным.



Зрители TikTok были впечатлены его буквально пьяным марафоном.



“Этот человек выпил 25 бокалов вина и все же пробежал марафон менее чем на 5 баллов”, — воскликнул один из фанатов.



Другой написал: “Быть ​​марафонцем и сомелье — два самых претенциозных хобби, но мне очень нравится этот парень”.



“На всех этикетках говорилось, что они прекрасно сочетаются с сыром или легким марафоном”, — пошутил третий.



Том Гилби утверждает, что он 100% никогда больше не примет участие в таком соревновании, он призывает “всех придумать глупую идею для хорошего дела и посмотреть, что произойдет”.

