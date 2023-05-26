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21-ю неделю подряд: демонстрации против правовой реформы пройдут по всей стране
26.05.2023 16:59 Евгения Маркова

21-ю неделю подряд: демонстрации против правовой реформы пройдут по всей стране

Завтра, 27 мая, по всей стране пройдут демонстрации против правовой реформы 21-ю неделю подряд.

Среди выступающих на главном митинге в Тель-Авиве будут министр обороны и бывший начальник Генштаба Моше Яалон, Шикма Бреслер, Шай Брамсон, председатель организации Хеврута - религиозные геи, доктор Рина Анати и Ноам Ланир.

Еженедельная акция протеста начнется в 19:00, а основные выступления, как ожидается, начнутся ближе к 20:30. Ожидается, что в центральным местом проведения демонстрации снова окажется улица Каплан в Тель-Авиве.

Один из лидеров протеста сказал: "Теперь всем ясно, что переговоры в резиденции президента были уловкой Нетаниягу, чтобы выиграть время и подкупить своих партнеров. Государство Израиль находится в одном шаге от того, чтобы стать диктатурой. Протест миллионов его остановит".
 

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