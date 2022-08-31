



ВОЗ: смертность от COVID снижается почти везде, но зима близко

Смертность от коронавируса во всем мире продолжает стремительно снижаться.

Такое мнение выразили 31 августа во Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, яисло новых случаев и смертей продолжало снижаться почти во всем мире.

На прошлой неделе было зарегистрировано 4,5 млн новых случаев заболевания, что на 16% меньше, чем за неделю до этого.

Смертность также снизилась на 13%, около 13 500 человек. Уровень смертности снизился везде, кроме Юго-Восточной Азии, где показатель вырос на 15%, и в западной части Тихого океана - на 3%.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что с приближением зимы в Северном полушарии возможно появление более опасного нового варианта COVID-19.

Эксперты ожидают резкого увеличения числа госпитализаций и смертей. Он призвал всех сделать прививку.