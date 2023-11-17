



ВОЗ бьет тревогу: в мире резко возросла смертность от кори

За последний год во всем мире резко возросла смертность от кори на фоне снижения охвата вакцинации от этой болезни.



Тревожную статистику предоставила Всемирная организация здравоохранения совместно с Центром по контролю и профилактики заболеваний США.



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За 2022 год заболеваемость корью возросло на 18% по сравнению с 2021 годом. В свою очередь, уровень смертность от болезни вырос на 43%. Согласно докладу, в 37 странах корью заразились более девяти миллионов человек, среди которых 136 тысяч - дети.



"Рост числа вспышек кори и смертности от нее поражает. К сожалению, он не является неожиданным на фоне снижения показателей вакцинации, который мы наблюдаем в последние годы", — поясняет директор управления Центра по контролю и профилактики заболеваний по глобальной иммунизации Джон Вертефей.