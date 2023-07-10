



В Перу объявили чрезвычайную ситуацию после вспышки редкой болезни

Правительство Перу объявило 90-дневную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за резкого роста случаев синдрома Гиена-Барре среди населения, сообщает Синьхуа.



Соответствующий указ, обнародованный в официальной газете El Peruano, включает в себя детальное описание плана действий в связи со вспышкой редкой болезни с целью улучшить уход за пациентами в медучреждениях, усилить контроль за случаями заболевания и подготовить информационные материалы для населения и медперсонала.



В общей сложности на перечисленные мероприятия было выделено 3,3 миллиона долларов США.



Министр здравоохранения Перу Сезар Васкес обратился с просьбой о объявлении чрезвычайной ситуации в среду перед Советом министров. По его словам, дальнейший рост случаев заболеваемости может привести к дефициту иммуноглобулина.



Синдром Гиена-Барре – редкое заболевание, при котором иммунная система организма поражает часть периферической нервной системы. Это аутоиммунное заболевание начинается со слабости в мышцах, после чего может наступить паралич, в том числе и дыхательной мускулатуры, что и представляет смертельную опасность.



В 2023 году по меньшей мере 18 из 24 департаментов Перу сообщили о по крайней мере одном случае заболевания. В общей сложности уже известно о 165 больных синдромом, в том числе о 4 летальных случаях.\